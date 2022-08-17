Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня провел рабочую встречу с главой Чаплыгинского района Юрием Сазоновым. Одной из актуальных тем заинтересованного диалога стала реализация важных для чаплыгинцев проектов.

Так, Юрий Сазонов рассказал о завершающемся в районном центре капитальном ремонте школы №4 и строительстве здания детской поликлиники и женской консультации, открытии центров «Точка роста» в селах Клыбельское и Пиково, капремонте моста через реку Становая Ряса, реконструкции комплекса водоотведения, благоустройстве парков, скверов и других общественных пространств.

Кроме того, говорилось о том, что Чаплыгинский район в прошлом году стал одним из призеров федерального конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами». В муниципалитете в 2021-м создано 568 новых рабочих мест, из них высокопроизводительных – 292. Среднемесячная заработная плата выросла на 15,8%. Во время встречи также рассматривались вопросы переселения из аварийного жилья, ремонт дорог, обновление инженерных сетей и коммуникаций, строительство очистных сооружений, работа с обращениями жителей и ряд других тем.

Губернатор положительно оценил показатели социально-экономического развития Чаплыгинского района. Игорь Артамонов поблагодарил Юрия Сазонова за работу и поручил держать ход решения проблемных вопросов под особым контролем. «Вы многое сделали, но предстоит еще больше. Уделите внимание развитию малого бизнеса, выдаче соцконтрактов владельцам личных подсобных хозяйств, улучшению качества медицинского обслуживания и образования. Наша задача – постоянно повышать уровень жизни людей», – подчеркнул Игорь Артамонов.