Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудил итоги социально-экономического развития Лебедянского района в 2022 году с главой муниципалитета. В ходе рабочей встречи Роман Ченцов сообщил о росте зарплаты, инвестиций и налоговых поступлении бюджет.

Программу переселения из аварийного жилья по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда» в Лебедянском районе завершат досрочно – до конца 2023 года. Новое жилье в 2022 году получила 71 семья, в 2023 новоселье отметят еще 86 семей.

Благодаря новому корпусу школы №3 в Лебедяни появилось дополнительно 500 мест, что позволило разгрузить переполненную городскую школу. Учебное заведение оснастили в соответствии с современными образовательными стандартами. Созданы условия для обучения и разностороннего развития детей. Кабинеты хорошо оборудованы, есть цифровые лаборатории, гимнастический и спортивный залы, медицинский блок, пищеблок. Прилегающая к школе территория благоустроена. Игорь Артамонов подчеркнул, что одного корпуса мало. Необходимо строить еще одну школу на 1200 мест.

Также в Лебедяни в 2022 году открыли новый ЗАГС. Раньше это учреждение находилось на улице Советской, но после обрушения перекрытия в здании в 2009 году отдел записей актов гражданского состояния переехал в помещения администрации, которые не выглядели празднично. По просьбе жителей построили новый Дворец бракосочетаний. Как сообщил Роман Ченцов, количество регистраций увеличилось в три раза.

«Многое в Лебедянском районе делается в развитии социальной сфере. По просьбам жителей строятся и ремонтируются важные объекты. Впереди – новые крупные проекты» – отметил Игорь Артамонов.