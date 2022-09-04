Губернатор региона Игорь Артамонов сегодня провел рабочую встречу с главой Липецкого района Давидом Тодуа. Одной из главных тем заинтересованного диалога стала реализация важных для жителей муниципалитета проектов.

Так, Давид Тодуа рассказал, что к новому учебному году отремонтированы две школы, а в Хрущёвке строители возводят ледовый дворец. В районе ремонтируются дороги, в сельских поселениях установлены 17 детских площадок, благоустраиваются парки, скверы и другие общественные пространства. На базе средних школ создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», в этом году их будет уже семь. В районе развивается свыше 30 видов спорта, в том числе 10 – олимпийские. Общая численность систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет около 25 тысяч человек, это половина всего населения.

Липецкий район находится в лидерах по объему ввода жилья в эксплуатацию, который в прошлом году в расчете на душу населения составил 2,5 квадратных метра. Увеличиваются темпы роста в промышленном производстве, в сельскохозяйственной отрасли произведено продукции на сумму более 10 миллиардов рублей. Среди достижений муниципалитета также первое место по миграционному приросту, вторая позиция в области по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, второе место по средней заработной плате. Кроме того, говорилось о том, что одной из основных проблем муниципалитета является водоснабжение, особенно в жаркий период. Причина, как и везде, – изношенные коммуникации. Для решения этого вопроса в районе разработали комплекс мер.

Губернатор положительно оценил показатели социально-экономического развития Липецкого района. Игорь Артамонов поблагодарил Давида Тодуа за работу и поручил держать ход решения проблемных вопросов под особым контролем. Кроме того, руководитель области поздравил всех жителей муниципалитета с Днем Липецкого района, который отмечается сегодня. «На этой земле выросло не одно поколение людей, которые своим трудом вписали яркие страницы в летопись родного края. Мы по праву гордимся славными традициями, самобытной культурой Липецкого района, его экономическим потенциалом. Спасибо вам за труд, дорогие друзья, за то, что не только сохранили, но и приумножили славу родной земли!», – поблагодарил жителей Липецкого района Игорь Артамонов.