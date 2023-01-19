Итоги социально-экономического развития Задонского района в 2022 году обсудил с главой муниципалитета губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В ходе рабочей встречи Алексей Щедров рассказал о реализованных инвестиционных проектах. Построена молочно-товарная ферма почти на две тысячи голов в селе Рогожино, АО «Аврора» возвело два картофелехранилища и зернохранилище. В районе реализованы девять социальных проектов. Благоустроены общественные пространства для отдыха: набережная реки Тешевка, парк «Северный», площадка «Восточная».

Алексей Щедров рассказал о благоустройстве территории пляжа на реке Дон в районе заповедника «Галичья Гора». Проект реализован с применением областного гранта «Туризм». Здесь установлены 10 беседок и 10 подиумов для палатко-мест, территория ограждена, оборудована спасательная станция, подведены инженерные сети, расчищено речное дно, работает фуд-трак. Место популярное у туристов. В летний сезон его посещают несколько сотен человек в день, в том числе из других районов.

Алексей Щедров также отметил, что в районе активно застраиваются три микрорайона: «Юго-Восточный», «Восточный» и «Победа», по нацпроекту возводится дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Также глава района обратил внимание на развитие внутреннего туризма. Популярны паломнические, экологические, гастрономические, историко-приключенческие маршруты — туры выходного дня, городские экскурсии.

«В Задонском районе есть, что посмотреть туристам. Это и православные храмы, и прекрасная природа на берегу Дона. Сейчас восстанавливается усадьба Хвостовых. Предполагается, что здесь откроются молочная ферма, сыроварный и винокуренный заводы. Инвестор запустит производство пресноводной рыбы», – сказал Алексей Щедров.

В 2023 году планируется провести капитальный ремонт бассейна «Янтарь» в Задонске, нескольких домов культуры, здания – памятника «Торговые ряды», будут запущены очистные сооружения, продолжится благоустройство общественных пространств.

«Задонский район – один из лидеров по вводу жилья и благоустройству. Многое делается в развитии социальной сферы, туризма, дорожном строительстве. Впереди очередные крупные проекты», – отметил Игорь Артамонов.