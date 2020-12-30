Итоги года обсудил сегодня глава региона Игорь Артамонов в ходе рабочей встречи с представителями Липецкой областной Ассоциации промышленных предприятий. Участие в беседе также приняли руководители профильных отраслевых управлений и курирующий эту сферу заместитель главы региона Дмитрий Аверов.

В начале встречи Игорь Артамонов поблагодарил руководителей предприятий и трудовые коллективы за тот вклад, который они вносят в экономику Липецкой области. «Особая благодарность за ваше неравнодушное отношение и проявленную стойкость к ситуации режима ограничений в начале года, когда никто достоверно не понимал, как экономика не только региона, но и всей страны будет развиваться в дальнейшем», – сказал глава области.

Всего за 11 месяцев 2020 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 691 млрд рублей, отметил Игорь Артамонов. «И если говорить об итогах года уже сегодня, то Липецкая область идет на хороший результат. Индекс промышленного производства в январе-ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого составил 102,9%, а в обрабатывающих отраслях – 102,5%. Это лучше, чем в целом по России. И в ряде отраслей достигнуты достаточно высокие темпы роста промышленного производства», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Как отмечалось в ходе встречи, небольшое снижение темпов роста по некоторым направлениям понятно. Руководитель области выразил уверенность, что отстающие по сравнению с прошлым годом отрасли дадут существенный рост в 2021 году. «Надо начинать думать по-другому, перестраиваться, учиться и идти вперед, – считает Игорь Артамонов. – Если говорить о будущем, приоритетной точкой приложения усилий мы видим отрасль машиностроения и металлообработки. По нашему мнению, реализация промышленной политики должна проводиться механизмами стимулирования модернизации действующих производственных мощностей и созданием новых, высокотехнологичных производств, в том числе за счет развития индустриальных парков и промышленных технопарков, налаживания кооперационных связей, формирования промышленных кластеров. И вы, наверное, заметили, что уже сегодня мы активно ведем работу в этом направлении».

Завершая встречу, Игорь Артамонов поздравил липецких промышленников с наступающим Новым годом, пожелал здоровья, выдержки и успехов в бизнесе.