Игорь Артамонов провел рабочую встречу с руководителем компании «ПЕТЭКСПЕРТ»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с руководителем компании ООО «ПЕТЭКСПЕРТ» Дмитрием Цыпиным. В ходе диалога они подвели итоги двухлетней работы резидента ОЭЗ «Липецк», а также обсудили будущие планы.

Губернатор отметил значительный вклад компании в развитие региона: в частности, создание 150 рабочих мест и инвестиции более 3,5 млрд рублей. Особое внимание стороны уделили сотрудничеству «ПЕТЭКСПЕРТ» с образовательными и социальными учреждениями Ельца и Липецкой области. Например, компания сотрудничает с Елецким государственным университетом им. И.А. Бунина, поддерживает студентов с высокой успеваемостью, реализует корпоративную стипендиальную программу «Профориентация «Из школы в инженеры» и помогает Елецкой спортивной школе.

Также предприятие участвует в создании и развитии образовательно-производственного центра «АгроХимБиоТех Липецкой области», сотрудники «ПЕТЭКСПЕРТ» входят в экзаменационную комиссию Задонского политехнического техникума.

На регулярной основе компания проводит экскурсии на свой завод. За год его посетили более 500 человек. При этом 190 гостей – школьники, которые дважды в месяц проходят профориентацию. «ПЕТЭКСПЕРТ» является спонсором спортивных мероприятий с питомцами, а также ежегодно организует уличный фестиваль «Арт-Елец», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности.

Кроме того, компания помогает приютам для животных — только за 2025 год «ПЕТЭКСПЕРТ» передал более 90 тонн кормов. Компания выступила партнером в организации масштабного фестиваля труда и профессий, состоявшегося на территории Липецкого городища.

Губернатор высоко оценил такой комплексный и социально-ответственный подход бизнеса, отметив, что «ПЕТЭКСПЕРТ» является не просто производителем, а активным партнёром в развитии социальной сферы всего региона.

«Развитие области строится на партнёрстве с социально ответственными компаниями-инвесторами. Для нас важно, когда бизнес активно включается в решение общественных задач, реализует социальные программы и заботится о сохранении нашего культурного кода. Такой подход мы всецело поддерживаем и готовы развивать», — сказал Игорь Артамонов.