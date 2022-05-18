Рабочая встреча главы области Игоря Артамонова с руководителями компании «Акзо Нобель Коутингс» и его липецкого филиала состоялась сегодня в администрации региона. Предприятие работает с 2007 года. В Липецке выпускают покрытие для рулонного металлопроката, основным потребителем этой продукции является ПАО «НЛМК».

В беседе приняли участие заместитель главы администрации Липецкой области Сергей Курбатов, начальник регионального управления инвестиций и инноваций Евгения Локтионова, представители «Акзо Нобель Коутингс». В ходе встречи обсуждалась работа компании в сегодняшней ситуации и перспективы развития производства продукции в Липецкой области. Также на встрече говорилось о возможной кооперации с другими уже работающими или планирующими прийти в регион инвесторами. Кроме того, отмечалось, что «Акзо Нобель» является ведущей международной компанией по производству красок и покрытий со штаб-квартирой в Нидерландах и стопроцентным иностранным капиталом. Она ведет свою деятельность в более чем 150 странах.

По итогам встречи Игорь Артамонов подчеркнул важность сохранения в непростых условиях производства и трудового коллектива. «Это работа и достойная заработная плата для липчан, которые трудятся на предприятии. Со своей стороны областная власть стремится постоянно поддерживать производителей, ведущих бизнес в регионе в столь сложное время. Мы заинтересованы в стабильном и долгосрочном сотрудничестве», – заявил Игорь Артамонов.