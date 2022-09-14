Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с руководителями предприятий АО «Липецкцемент», ООО «Монди Лебедянь». Стабильная работа компаний, своевременная выплата зарплат, импортозамещение, меры поддержки – эти вопросы Игорь Артамонов обсудил с руководством компаний.

Новый генеральный директор АО «Липецкцемент» Сергей Смирнов рассказал губернатору о планах развития предприятия. АО «Липецкцемент» входит в холдинг ЕВРОЦЕМЕНТ, его доля на цементном рынке России составляет порядка 30%. На заводе «Липецкцемент» реализуется инвестиционный проект по оснащению цементной мельницы современным сепаратором для проведения замкнутого цикла помола цемента. Такой способ производства позволит получать более высокие марки цемента. На финансирование проекта планируется потратить более 200 млн рублей. Также рабочим предприятия повысили зарплаты, увеличили премии. Производительность труда выросла. Компания планирует расширять не только производство, но и инвестировать в благоустройство общественных пространств, строительство социальных объектов на территории Липецка.

«Мы рады, когда предприятия проявляют социальную ответственность и всегда готовы поддержать бизнес в реализации подобных проектов», — отметил Игорь Артамонов.

Генеральный директор ООО «Монди Лебедянь» Валерий Кучков также рассказал губернатору о работе предприятия. Компания производит гофрокартон и широкий спектр упаковки из него для пищевых и сельскохозяйственных продуктов. Клиентами компании являются национальные, транснациональные и международные производители продуктов питания. В ближайшее время ожидается смена собственника. Как отметил Валерий Кучков, завод работает стабильно, сокращение числа рабочих мест не планируется.

«Предприятия не останавливают производства, находят пути реализации продукции, создают новые инвестиционные проекты. Нам важно сохранить рабочие места с достойным уровнем заработной платы, сохранить устойчивость экономики Липецкой области. Будем помогать бизнесу с решением различных вопросов и проводить такие встречи регулярно», — сказал Игорь Артамонов.