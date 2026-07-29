Игорь Артамонов провел рабочую встречу с сенатором Евгенией Уваркиной

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел рабочую встречу с сенатором Российской Федерации от Липецкой области Евгенией Уваркиной. Основными темами стали повышение эффективности использования регионального и муниципального имущества, а также реализация проекта корпоративного семейного фестиваля «Вместе лучше».

Евгения Уваркина представила губернатору результаты анализа использования регионального и муниципального имущества в Липецкой области, который был подготовлен совместно с Комитетом Совета Федерации по экономической политике.

Сегодня в регионе обследованы все объекты, включенные в реестры государственной и муниципальной собственности. Выявлено 649 объектов, требующих принятия решений по дальнейшему использованию. Для каждого определены целевые механизмы: приватизация, аренда, передача на другой уровень собственности, консервация, ремонт, концессионные соглашения или списание. На сегодняшний день реализованы решения по 49 объектам, что позволило привлечь в бюджеты разных уровней 4,3 млн рублей.

Особое внимание уделено работе муниципалитетов. В каждом округе выявили неиспользуемые объекты, их техническое состояние, а также проанализировали планы по вовлечению имущества в хозяйственный оборот.

Еще одной темой встречи стала концепция корпоративного фестиваля «Вместе лучше», который пройдет на Зелёном острове Липецка 1 августа. Его главная идея — объединить семейные ценности и развитие кадрового потенциала предприятий. Проект направлен на укрепление корпоративной культуры, преемственности поколений и повышение привлекательности работодателей для молодых специалистов.

В программе фестиваля церемония награждения компаний-лидеров и семейных династий, шествие с флагами, и общая зарядка. На протяжении всего дня будут работать спортивные и творческие площадки, а завершится фестиваль выступлениями Марко Крассо и хедлайнера – группы RASA.

Для компаний предусмотрены номинации: «Семейный капитал» (за наибольшую долю многодетных родителей), «Территория заботы» (в рамках корпоративного демографического стандарта), «Демографический лидер» (по числу новорожденных в 2025 году), «Золотая династия» (за династии двух и более поколений), «Мост мужества» (за помощь участникам СВО в 2025 году) и «В полном составе» (за рекордное количество сотрудников и семей, посетивших фестиваль). Отдельно пройдут церемонии награждения многодетных семей (с пятью и более детьми) и семейных династий трех и более поколений.

Спортивные активности включают пляжный бадминтон, надувную полосу препятствий, настольный теннис, воркаут «Папа может», стритбол, пляжный футбол и волейбол. Для самых маленьких будет организован «Забег в ползунках». Также запланирован семейный маршрут «Рука об руку» с эстафетами.

Для детей проведут мастер-классы по созданию гербария, вязанию морских узлов, романовской лепке, скрапбукингу, изготовлению текстильной куклы и значков, мыловарению, а также игротека и аквагрим. В «Городе профессий» дети смогут попробовать себя в профессиях компаний-участников и получить дипломы. Например, спасателя МЧС или банкира. Кроме того, предусмотрено дефиле будущих мам, онлайн-интервью с гостями, которые транслируются на большие экраны, и лотерея с призами.

«Фестиваль «Вместе лучше» — важный шаг к укреплению корпоративной культуры и семейных ценностей. А вовлечение в оборот неиспользуемого имущества — это создание новых возможностей для развития наших городов и сёл. Мы продолжим совместную работу по этим направлениям», – сказал Игорь Артамонов.

В завершение встречи стороны обсудили дальнейшее взаимодействие по реализации представленных инициатив и возможности их практического внедрения в Липецкой области.