Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека в Липецкой области Ираидой Тихоновой. Они обсудили вопросы соблюдения прав человека в условиях специальной военной операции. Было отмечено активное сотрудничество регионального омбудсмена с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой, прокуратурой Липецкой области, военными прокуратурами гарнизонов, Министерством обороны Российской Федерации по таким вопросам, как освобождение из плена, включение в списки военнопленных для последующего обмена, подтверждение информации о пленении. Благодаря этой работе 20 жителей Липецкой области вернулись из плена.

Кроме того, во время беседы обсуждались законодательные инициативы, предложенные Уполномоченным по правам человека в Липецкой области, актуальные для всей Российской Федерации. В частности, дополнительные выплаты военнослужащим. Игорь Артамонов и Ираида Тихонова также обсудили ряд правовых вопросов, над которыми продолжится совместная работа .

«Мы видим, что растет доверие жителей области к Уполномоченному по правам человека в Липецкой области. Ираида Тихонова проводит серьезную работу по поиску пленных и их освобождению», – сказал Игорь Артамонов.