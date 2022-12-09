Губернатор региона Игорь Артамонов сегодня провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека в Липецкой области Ираидой Тихоновой. Главными темами беседы стали обеспечение прав человека в сфере миграции и роль уполномоченного по правам человека в вопросах соблюдения прав граждан в условиях специальной военной операции и частичной мобилизации.

Прежде всего, Игорь Артамонов подчеркнул, что в этом году отмечается 20 лет со дня образования одного из самых молодых государственных органов региона – Уполномоченного по правам человека и поздравил Ираиду Тихонову со знаменательной датой. «Липецкая область была в числе первых субъектов Российской Федерации, принявших такое важное решение. В юбилейный год мы видим, что Уполномоченный стал настоящим защитником граждан, всех кому необходимы участие и помощь. Это подтверждают возрастающее доверие жителей области, установившиеся конструктивные отношения с правозащитными организациями, конкретные факты и события, происходившие на территории области и получившие реальное разрешение», – сказал Игорь Артамонов.

В свою очередь Ираида Тихонова сообщила, что на прошедшем в Москве Координационном совете Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации Липецкую область отметили за уникальный опыт обучения детей, прибывших из ЛНР, ДНР и Украины. «Сначала проходила адаптация, предусматривающая отдельное обучение, и подготовка к российским программам. Затем слияние с нашими ребятами. Также оказывается помощь студентам в переводе из средних и высших учебных заведений Украины в образовательные организации нашего региона», – рассказала Ираида Тихонова.

Кроме того, во время беседы обсуждались законодательные инициативы, предложенные Уполномоченным по правам человека в Липецкой области, актуальные для всей Российской Федерации. В частности, выплата пенсии военным пенсионерам, замена водительских прав для граждан, прибывших из ДНР, ЛНР, не имеющих паспортов этих республик.

Особое внимание было уделено вопросу соблюдения прав человека в условиях специальной военной операции и частичной мобилизации. В ходе встречи отмечалось активное сотрудничество с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой, прокуратурой Липецкой области, военными прокуратурами гарнизонов, Министерством обороны Российской Федерации по таким вопросам, как помощь в защите прав многодетных отцов, включение в списки военнопленных для последующего обмена. Так, при посредничестве Татьяны Москальковой пять жителей Липецкой области вернулись из плена.

В рабочей встрече также принял участие первый вице-губернатор Александр Рябченко. Обсуждался целый ряд правовых вопросов, над которыми совместная работа будет продолжаться. В заключение Ираида Тихонова поблагодарила Игоря Артамонова и правительство Липецкой области за плодотворное сотрудничество.