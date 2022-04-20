Рабочая встреча главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова и представителей областных исполнительных органов власти с заместителем руководителя Федерального казначейства Эли Исаевым и членами ревизионной группы состоялась в администрации региона. В ходе работы обсуждались результаты плановой ревизии составления и исполнения бюджета Липецкой области за последние пять лет.

Отдельное внимание было уделено итогам проверки эффективного и целевого использования средств федерального бюджета, направленных на меры социальной поддержки населения, субсидирование агропромышленного комплекса и строительство объектов социальной и культурной сферы. «Руководство Казначейства России отметило, что регион проводит ответственную бюджетную политику. Объем долговых обязательств Липецкой области имеет оптимальную структуру и существенно ниже уровня других субъектов Российской Федерации, что свидетельствует о высокой долговой устойчивости региональной бюджетной системы. Финансовая дисциплина главных распорядителей и получателей бюджетных средств находится на надлежащем уровне», – подчеркнул по итогам работы Игорь Артамонов.

Также на встрече прозвучали актуальные предложения по совершенствованию бюджетного процесса и нормативных правовых актов области для оперативного финансирования мероприятий, предусмотренных бюджетом, в том числе с участием федеральных трансфертов. Затрагивалась и тематика взаимодействия с территориальными органами Федерального казначейства, достигнута договоренность о более тесном сотрудничестве. Соответствующие поручения даны профильным органам власти Липецкой области.