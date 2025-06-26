Игорь Артамонов провел совещание по обеспечению правопорядка в регионе

Профилактику правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства в Липецкой области обсудили на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка под председательством губернатора региона Игоря Артамонова. По информации силовых структур, соответствующие проверки проводятся как в отношении только приехавших граждан, так и в отношении людей, уже проживающих на территории региона, а также среди работодателей, нанимающих иностранцев.

Отдельно был рассмотрен вопрос профилактики правонарушений среди граждан, принимавших участие в специальной военной операции из числа освобожденных от уголовной ответственности. Были озвучены меры по их адаптации на гражданке, социализации и помощи с трудоустройством. Эти механизмы отработаны и налажены во всех муниципалитетах региона. Также участники совещания заслушали информацию о предупреждении и пресечении правонарушений коррупционного характера и обсудили существующие методы социальной реабилитации наркозависимых.

В заключение был рассмотрен и утвержден проект плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Липецкой области.