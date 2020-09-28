Игорь Артамонов провел совещание по развитию футбола в регионе

Глава региона Игорь Артамонов провёл совещание по вопросу стратегии развития футбола в Липецкой области. В совещании приняли участие начальник управления физической культуры и спорта Михаил Маринин и председатель департамента по физической культуре и спорту администрации Липецка Александра Кузнецова. В ходе совещания обсуждались вопросы загруженности футбольных полей, обустройства искусственных полей, закупки необходимого оборудования.

Сегодня воспитанники спортивной школы и ФК «Металлург» тренируются на стадионах «Металлург», «Янтарь», «Сокол», «Пламя». Модернизации требует стадион «Динамо» при условии передачи его муниципалитету. Как рассказал начальник управления физкультуры и спорта Липецкой области Михаил Маринин, примерная смета реконструкции уже есть. На стадионе необходимо заменить беговые дорожки, оборудовать поле с искусственным покрытием, трибуны.

«Стадион «Динамо» нужно приводить в порядок. Также стадион «Авиатор» в Военном городе нельзя оставлять без присмотра. Мы должны развивать профессиональный футбол и массовый спорт и необходимую для этого инфраструктуру», – отметил Игорь Артамонов.

Также на совещании обсуждалось развитие футбольного клуба «Металлург». Новый президент клуба – итальянский предприниматель Марко Маркезе должен усилить «Металлург» тремя футболистами, их кандидатуры сейчас обсуждаются.