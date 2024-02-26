Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел заседание, посвященное сокращению дорожно-транспортного травматизма на территории области. Согласно статистике численность ДТП с пострадавшими в начале текущего года немного снизилась, однако показатели 2023-го не были обнадеживающими.

«Необходимо предпринять все возможные меры: оборудовать улицы видеонаблюдением, привести в порядок дорожное полотно и сопутствующую инфраструктуру, выявить наиболее распространенные причины аварий и постараться свести их к минимуму», – подчеркнул, открывая совещание, губернатор.

Среди наиболее эффективных и доступных мер снижения аварийности и травматизма на дорогах региона – усиление освещения и устройство искусственных неровностей на пешеходных переходах, а также установка комплексов фотовидеофиксации нарушений. Снизить аварийность на участках концентрации ДТП также можно за счет ограничения скорости передвижения и оптимизации работы светофоров.

Управление здравоохранения предложило организовать на наиболее аварийных участках дорог постоянное дежурство бригад скорой помощи с фельдшерами, специально обученными работе в условиях ДТП. Также медики призвали внедрить в систему дорожных камер искусственный интеллект для прогнозирования загрузки автодорог и формирования оптимального маршрута для карет скорой помощи.

Внесено предложение усиления административной ответственности за парковку автомобилей во дворах и на обочинах дорог. Они стали реальной проблемой для снегоуборочной техники во время недавних снегопадов. Чтобы подобное не повторилось, необходимо законодательно закрепить полномочия по эвакуации машин на штрафстоянки в периоды особых погодных условий.