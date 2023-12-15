Сильный снегопад в регионе и введенный накануне режим повышенной готовности потребовал от коммунальных служб Липецкой области максимально задействовать все силы и средства для устранения последствий непогоды. Возникшие в ходе работы сложности руководители соответствующих региональных управлений и ведомств, главы Липецка и Ельца обсудили на совещании в правительстве области, которое провел губернатор Игорь Артамонов.

На заседании говорилось, что расчисткой дорог в областном центре и на региональных трассах круглосуточно занимается вся имеющаяся спецтехника. При этом все же поступает большое количество жалоб, что остановки транспорта не прочищены, автобусы высаживают людей в сугробы и ездят с большой задержкой. «Мэрии Липецка нужно лучше за этим следить, перераспределять технику на маршрутах. Жду отчёт, как справились с этим», – поставил задачу Игорь Артамонов.

Также на совещании отмечалось, что в некоторых липецких дворах управляющие компании снег не чистят совсем. Госжилинспекция Липецкой области всем УК заранее направила письма с нормами и правилами уборки снега. В отношении пяти компаний уже назначены проверки. Не всегда идеальная ситуация в областном центре и с вывозом мусора. «В Липецке есть места, где мусор не вывозят уже несколько дней. Мусоровоз не может подъехать к контейнерной площадке. Управление экологии взаимодействует с регоператорами, которые готовы работать точечно. Но для этого липецкой мэрии нужно синхронизировать процесс. Соответствующее поручение дано и должно быть исполнено оперативно», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Кроме того, он поручил управлению потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области мониторить ситуацию с поставкой продуктов в небольшие села и отдаленные деревни. Если автолавка проехать не может или где-то товары заканчиваются, реагирование должно быть мгновенным, необходимо перенаправить туда снегоуборочную технику. В целом ситуация в регионе находится под контролем, и в дальнейшем все необходимые меры будут приниматься незамедлительно, резюмировал Игорь Артамонов.