Совместное заседание антитеррористической комиссии в Липецкой области и оперативного штаба в Липецкой области под председательством губернатора Игоря Артамонова состоялось в правительстве региона. В нем приняли участие руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Липецкой области и органов местного самоуправления, а также Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

В ходе работы выработаны комплексные межведомственные меры по противодействию террористическим и экстремистским угрозам в период подготовки и проведения единого дня голосования, усилению антитеррористической защищенности объектов образования и железнодорожной транспортной инфраструктуры, а также по профилактике и предупреждению незаконного оборота оружия и других средств поражения на территории региона. Особое внимание при этом уделялось повышению уровня готовности организаций и населения к действиям при угрозе совершения или совершении преступлений террористической направленности, в том числе с учетом проведения специальной военной операции.

«В складывающихся условиях работа по противодействию терроризму требует быстрого реагирования на возникающие угрозы», – отметил на заседании Игорь Артамонов. Ответственным должностным лицам даны конкретные поручения по обеспечению выполнения требований законодательства и установок Национального антитеррористического комитета в сфере профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.