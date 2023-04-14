Совместное заседание антитеррористической комиссии в Липецкой области и оперативного штаба в Липецкой области состоялось сегодня под председательством губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. В совещании приняли участие главный федеральный инспектор по Липецкой области, заместитель прокурора Липецкой области, представители спецслужб и правоохранительных органов, руководители исполнительных органов государственной власти региона и органов местного самоуправления.

На заседании рассмотрены вопросы усиления антитеррористической защищенности объектов и активизации профилактической работы по недопущению вовлечения граждан в террористическую деятельность. Выработан комплекс мер по обеспечению безопасности населения и территории региона во время первомайских праздников и Дня Победы, а также мест отдыха и оздоровления детей.

«Главная задача органов власти – обеспечить безопасность жителей региона», – отметил на заседании Игорь Артамонов. Ответственным должностным лицам поручено обеспечить своевременное и эффективное реагирование на возникающие террористические угрозы, исключив формализм и шаблонный подход при организации антитеррористических мероприятий.