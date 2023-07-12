Совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Липецкой области состоялось накануне под руководством председателя антитеррористической комиссии, губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. В ходе работы выработаны дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспортного комплекса и противодействию распространению идеологии терроризма в сети Интернет в условиях проведения специальной военной операции.

В заседании приняли участие члены комиссии и оперативного штаба, федеральный инспектор по Липецкой области, прокурор Липецкой области, Липецкий транспортный прокурор, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Липецкой области и органов местного самоуправления. Также на совещании присутствовали представители объектов транспортной инфраструктуры и образовательных организаций высшего образования региона.

Участники заседания определили приоритетные направления и имеющиеся резервы реализации на местах решений и установок Национального антитеррористического комитета по рассматриваемым вопросам. Особое внимание уделялось межведомственному взаимодействию и координации деятельности по профилактике терроризма, а также участию в профилактических мероприятиях общественных объединений, средств массовой информации и других институтов гражданского общества.