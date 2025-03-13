Игорь Артамонов провел стратегическую сессию по работе водоканалов Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел стратегическую сессию, посвященную работе водоканалов региона. В ней приняли участие главы муниципальных образований и руководители водоканалов.

Стратсессия была нацелена на анализ текущего положения водоканалов каждого района, выявление достижений, слабых мест и поиск путей решения актуальных проблем. Участники встречи рассмотрели успешный опыт водоканала г. Грязи. Одним из ключевых проектов, реализованных Грязинским водоканалом, стал второй этап реконструкции II очереди очистных сооружений. Проект был выполнен в рамках специального казначейского кредита. Как рассказал глава Грязинского района Владимир Рощупкин, реконструкция была необходима для очистки сточных вод, поступающих дополнительно от предприятий ОЭЗ «Липецк», а также в целях повышения эффективности очистки городских, производственных сточных вод и сокращения сброса загрязняющих веществ в реку Байгора.

В ходе реконструкции построили здания мехочистки и воздуходувок, обновили существующий аэротенк, модернизировали вторичный отстойник, ввели системы ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод. В результате мощность очистных составляла увеличилась в два раза – с 6000 м³/сутки до 12000 м³/сутки. Больше 45 тыс. жителей г. Грязи получили качественную коммунальную услугу водоотведения, увеличился градостроительный потенциал –105 тыс. кв. м. общей площади жилья. В рамках развития инфраструктуры построена школа на 800 мест, планируют возвести детский сад на 200 мест.

«Грязинский район – хороший пример эффективного управления и реализации инфраструктурных проектов. Проведена модернизация систем водоотведения, водоснабжения. Внедряются современные технологии. Это обеспечивает высокое качество услуг для населения, способствует развитию инфраструктуры. На стратсессии показали другим главам успешные практики, куда надо идти и как рационально использовать природный ресурс. Обеспечение жителей качественным водоснабжением – один из приоритетов создания комфортных условий для жизни в Липецкой области», – отметил Игорь Артамонов.

Губернатор поручил подготовить предложения по модернизации ЖКХ с опорой на имеющийся опыт.