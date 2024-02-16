Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с директором ФГБУ «Роспатриотцентр» Еленой Беликовой и обсудил совместные проекты, которые могут быть реализованы в Липецкой области в рамках деятельности программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи.

В их числе – Всероссийский проект служения «Твой герой» для вернувшихся с фронта участников СВО, в рамках которого демобилизованные военнослужащие могут получить помощь в адаптации к мирной жизни, возможность пройти программу переподготовки с дальнейшим трудоустройством в организации для работы с молодежью. Сейчас программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи занимается поиском площадки для проведения семинара для координаторов проекта. Возможно, ей станет Липецк. Еще один проект, который пока без адреса, – окружной этап Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться!». В этом году он будет проходить впервые по поручению Президента России Владимира Путина. Липецкая область имеет несколько подходящих баз. Их использование требует ряда согласований и подготовки.

«В Липецкой области работа по патриотическому воспитанию ведется на постоянной основе. В частности, круглый год работает военно-патриотический лагерь «Авангард», а другие лагеря проводят профильные смены. Мы заинтересованы в том, чтобы молодые липчане любили свою Родину, гордились ею, знали историю своей страны и были готовы защищать ее интересны. Поэтому будем рады тесному сотрудничеству с Роспатриотцентром в целом и совместным проектам в рамках планируемых мероприятий и проектов программы Роспатриот Росмолодёжи», – сказал Игорь Артамонов.