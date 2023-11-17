Кадровую политику, вопросы поддержки бизнеса государством и специальными фондами, а также перспективы развития обсудил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов с представителями предприятий региона. Такие встречи проходят регулярно. Их участниками становятся представители крупного бизнеса и МСП, начинающие и те, кто ведут свою деятельность уже давно.

Гендиректор ООО «Липецкий кузнечный завод» Дмитрий Сапожков поделился историей, как предприятию удалось выйти из кризисной ситуации в 2021 году. В настоящее время предприятие увеличивает выручку и выходит на стабильную прибыль благодаря высокомаржинальным заказам. Завод производит кованые заготовки для машиностроительной, сельскохозяйственной, железнодорожной техники, ЖКХ.

Руководитель ООО «Елецизвесть» Ирина Дядищева сообщила, что в настоящее время является основными видами продукции предприятия и у кого это пользуется спросом. Известь применяется в строительстве и ремонте, в бумажной и химической промышленностях, сельском хозяйстве и чёрной металлургии. С её помощью нейтрализуют сточные воды и дымовые газы. Продукцию закупают предприятия не только Липецкой области, но и других регионов.

О планах по запуску интернет-проекта и франшизы «SHOCOMAIL» Игорю Артамонову рассказала коммерческий директор ООО «СЛАСТИ» Светлана Пономарева. Её кондитерская «Сладкая фея» выполняет торты по индивидуальным заказам, производит ремесленный шоколад. Сейчас продукцию можно купить в торговой точке предпринимателя в Липецке или заказать с доставкой.

О перспективах развития проекта ООО «ЛИПЕЦК-НЕОТЛОЖКА+» губернатору сообщила заместитель директора компании Вероника Казакова. Предприятие оказывает не только скорую и неотложную медицинскую помощь, но также осуществляет диагностику на дому, перевозки пациентов в сопровождении медперсонала в другие регионы страны, а еще обслуживает спортивные клубы и проводимые ими соревнования, реализует проекты по обучению студентов и школьников оказанию первой помощи.

«Подобные встречи мы проводим регулярно. Они позволяют оценить реальное положение дел в компаниях, узнать, с какими сложностями сталкиваются наши предприниматели, какие меры господдержки помогают с ними справиться. Мы заинтересованы в том, чтобы липецкий бизнес успешно развивался, осваивал современные технологии, производил нужную импортозамещающую продукцию и выходил на новые рынки», – подчеркнул Игорь Артамонов.