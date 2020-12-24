Глава региона Игорь Артамонов провел итоговое в 2020 году заседание антинаркотической комиссии в Липецкой области. В ходе работы были рассмотрены результаты работы о реализации мероприятий по социальной реабилитации лиц, прошедших лечение от наркомании в 2015-2020 годах. В 2015-м был создан региональный сегмент комплексной реабилитации и ресоциализации тех, кто употребляет наркотические и психотропные вещества. За это время на социальную реабилитацию направлены 188 человек, которые ее успешно завершили и вернулись к нормальной жизни.

Также были рассмотрены результаты социально-психологического тестирования обучающихся в 2019/2020 учебном году с использованием единой методики и выработаны меры по увеличению охвата целевых аудиторий такими мероприятиями. В ходе работы были утверждены типовое положение об антинаркотической комиссии муниципального образования Липецкой области и план заседаний антинаркотической комиссии региона на 2021 год.

По результатам рассмотрения вопросов повестки выработаны управленческие решения, направленные на дальнейшее совершенствование деятельности по противодействию наркомании и наркопреступности. «Всем заинтересованным органам власти, а также представителям гражданского общества необходимо активизировать профилактическую работу с молодежью для сохранения здоровья подрастающего поколения, воспитания у юношей и девушек стремления к здоровому образу жизни», – отметил на заседании Игорь Артамонов.