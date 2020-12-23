Заседание антитеррористической комиссии в Липецкой области состоялось сегодня в администрации региона. Его провел глава области Игорь Артамонов. В работе заседания приняли участие заместители главы администрации области, руководители органов государственной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, прокуратуры.

В ходе работы рассмотрен вопрос о мерах по повышению антитеррористической защищенности мест проведения праздничных мероприятий, мест массового пребывания людей и других потенциальных объектов террористических посягательств в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников.

В целях своевременного реагирования на складывающуюся оперативную обстановку, надлежащее обеспечение правопорядка и безопасности, недопущения диверсионно-террористических и экстремистских актов руководителям органов исполнительной власти Липецкой области, местного самоуправления и правоохранительных структур поручено осуществление предупредительно-профилактических мер.

Кроме того, участники заседания обсудили результаты деятельности антитеррористической комиссии в Липецкой области в 2020 году и приоритетные задачи на 2021 год.

«Главная задача органов власти – обеспечить безопасность жителей региона», – подчеркнул глава региона Игорь Артамонов. Соответствующие поручения даны руководителям органов исполнительной власти и местного самоуправления.