Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Липецкой области провел губернатор региона Игорь Артамонов. В ходе совещания были заслушаны доклады о нарушениях, выявленных при осуществлении внешнего государственного финансового контроля в Липецкой области.

Также была представлена информация о принимаемых антикоррупционных мерах в сфере управления и распоряжения областного имущества, в том числе при предоставлении земельных участков в Липецкой области.

Кроме того, обсуждалась работа по профилактике коррупционных правонарушений в Ельце. Принято решение по разработке модельного нормативного правового акта, регламентирующего порядок урегулирования конфликта интересов в муниципальных учреждениях.

В целях минимизации непосредственного взаимодействия с заявителями исполнительным органам власти поручено продолжить мероприятия по цифровизации процессов в рамках оказываемых государственных услуг.

«Мероприятия, проводимые в сфере цифровизации органов власти и муниципального управления в регионе, благоприятно влияют не только на снижение административного давления на бизнес, но и на сокращение коррупционных нарушений», – отметил по итогам заседания Игорь Артамонов.