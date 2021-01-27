Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Липецкой области провел сегодня глава региона Игорь Артамонов.

В ходе заседания были заслушаны доклады о состоянии борьбы с коррупционными преступлениями, совершенными на государственной и муниципальной службе в 2020-м, о деятельности в сфере противодействия коррупции в Липецкой области в прошедшем году и о состоянии организации работы по профилактике коррупционных правонарушений в Елецком муниципальном районе. По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие решения.

«Как видно, проблемы в работе по профилактике коррупционных правонарушений существуют, но они решаемы. Считаю, что исполнительным органам власти и органам местного самоуправления необходимо принять дополнительные меры по противодействию коррупции», – подчеркнул по итогам заседания Игорь Артамонов.