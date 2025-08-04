Игорь Артамонов провел заседание координационного Совета по демографии

Вопросы улучшения демографической ситуации в Липецкой области обсудили на заседании координационного Совета по демографической политике, которое провел губернатор региона Игорь Артамонов. В нем также приняли участие представители региональных и федеральных исполнительных органов власти, а также главы муниципальных районов, округов и городских округов Липецкой области.

Как и в целом по России, демографическая ситуация в Липецкой области остается напряженной. Снижение уровня рождаемости является основным вызовом, требующим консолидированных и системных усилий со стороны всех уровней власти и общества.

В регионе есть комплекс мер поддержки семей с детьми. С 2025 года молодые родители не старше 35 лет могут получить 300 тысяч рублей единовременно при рождении третьего или последующего ребенка. Введены меры поддержки для награжденных медалью ордена «Родительская слава» и званием «Мать-героиня».

Выплаты на школьную и спортивную форму для школьников из многодетных семей выдают без заявления (ранее выплату оформляли не выходя из дома через портал Госуслуг). Для льготных категорий семей доступны услуга «Моя няня» (кратковременный присмотр за детьми) и прокат предметов первой необходимости для новорожденных: колясок, кроваток, автокресел и т.д. Это помогает родителям в решении бытовых проблем, с которыми часто сталкиваются семьи с малышами.

Также действует комплексная поддержка семей с детьми через спорт и культуру: компенсация платных занятий (плавание, гимнастика, единоборства и др.) для детей 4–18 лет из малоимущих семей; бесплатный доступ в СК «Сокол» для участников СВО и их семей, детей до 5 лет, детей-инвалидов; скидки на семейные сеансы в ДС «Звездный» для участников СВО и их семей; бесплатные занятия в более чем 300 физкультурно-оздоровительных группах и 10 спортивных школах, льготное или бесплатное посещение культурно-массовых мероприятий; специальные льготы для многодетных семей в Липецком зоопарке и историко-культурном музее.

«Положительная демография – это не только залог устойчивого развития Липецкой области, но и ключевой показатель качества жизни наших людей. Семья – это наша сила, наша опора, основа всего. Сегодня для семей с детьми в регионе действуют свыше 40 мер поддержки. Продолжим работать над тем, чтобы каждая семья чувствовала нашу реальную поддержку и заботу», – отметил Игорь Артамонов.

Участники заседания рассмотрели новые проекты, направленные на повышение мотивации рожать детей. Один из них – «PROсемью: региональная перезагрузка» с сентября 2025 по май 2026 года. Он нацелен на учащихся 5-11 классов и студентов СПО. Задачи – расширить представления о семье как ценности, сформировать понимание ее функций, воспитать уважение к старшим и семейным традициям, развить навыки конструктивного общения и построения гармоничных отношений.

Еще один проект – «Расширяем горизонты». Направлен на поддержку родителей через интерактивные площадки в детсадах, родительские интервизии (групповые обсуждения проблем с психологами), регулярные вебинары и публикации в соцсетях. Его цель – помочь родителям решать актуальные психологические и бытовые вопросы, выявленные через опросы.

«В целом, необходимо вернуть отношение к появлению ребёнка как к чему-то безусловно позитивному. Да, это ответственность, это определённые заботы. Но ничто не может сравнится с счастьем родительства. Сейчас находится в разработке стратегия пронаталистской политики – то есть направленной на повышение рождаемости – демографической политики Липецкой области. Её основным направлением будет наступательная информационная кампания «Давай нас будет больше!» – отметила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.