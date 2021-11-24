Целый ряд важных для малого и среднего предпринимательства тем обсудили участники заседания областного координационного Совета, который состоялся сегодня в администрации региона. Встреча прошла под председательством руководителя области Игоря Артамонова.

Сейчас координационный Совет объединяет более сотни предпринимателей, работающих в различных сферах. Сегодня затронули самые актуальные вопросы в трех отраслях – энергетике, промышленности и общепите. В первой назрела необходимость изменения законодательства в части безучетного потребления электроэнергии, а также работы по выносу приборов учета на баланс сетевой организации и фиксации предельной мощности в договорах снабжения.

В сфере промышленности Игорь Артамонов поддержал предпринимателей, отметивших, что сегодня основная проблема бизнеса, связанного с производством, – это кадры. Он дал поручение руководителю управления образования и науки Липецкой области Лилии Загеевой вместе с бизнесом оценить существующие программы подготовки студентов среднего профессионального образования и подготовить предложения по их изменению.

Игорь Артамонов отметил, что для эффективного выполнения намеченных задач необходимо, чтобы и власть, и система образования, и бизнес-сообщество стали партнерами. Руководитель области еще раз подчеркнул, что не имеет смысла оплачивать из областного бюджета подготовку никому не нужных специалистов. «Теперь мы будем направлять средства на обучение и переподготовку только востребованных в экономике кадров», – сказал Игорь Артамонов.

Наиболее обсуждаемыми в ходе сегодняшнего заседания стали вопросы работы общепита, в частности, падение трафика и выручки в связи с введением ограничительных мер на фоне пандемии. Глава региона, прежде всего, отметил, что в Липецкой области достаточно успешно проводится кампания по вакцинации. «По этому показателю регион находится в числе лидеров. Кроме того, за последнее время госпитализация ковид-больных снизилась в пять раз. Поэтому во взаимодействии с главным санитарным врачом по Липецкой области мы планируем снять некоторые ограничения в отношении фуд-кортов, поскольку люди и так попадают в торговые центры, предъявляя QR-код», – подчеркнул Игорь Артамонов. Он также поручил курирующему сферу экономики заместителю главы региона Сергею Курбатову проработать вопрос снятия ограничений на работу кафе и ресторанов в ночное время. В декабре на Совете планируется подвести итоги работы за год и сформировать план на 2022-й.

Координационной Совет по развитию малого и среднего предпринимательства Липецкой области рассматривает проблемные вопросы, с которым сталкиваются представители бизнес-сообщества региона. Он работает в целях повышения эффективности и оперативности взаимодействия органов власти и предпринимателей, рассмотрения и поддержки их инициатив, направленных на улучшение бизнес-климата в Липецкой области.

В состав Совета входят представители власти, контролирующих органов, общественных объединений и предприниматели, это позволяет вести прямой и максимально эффективный диалог между всеми участниками. «Конструктивное взаимодействие власти и бизнеса помогает оперативно выявлять болевые точки в деятельности предпринимателей, – считает Игорь Артамонов. – Содействие развитию малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений в работе областной администрации».