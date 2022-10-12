Ряд важных вопросов по развитию малого и среднего предпринимательства обсудили участники Координационного Совета. Встреча прошла под председательством губернатора Игоря Артамонова. В сентябре 2021 году в Совет включили представителей бизнеса – всего более сотни предпринимателей, работающих в различных сферах. В новом формате проведено 30 заседаний отраслевых рабочих групп. Основными темами обсуждения стали импортозамещение и внутрирегиональная кооперация.

«Мы поддерживаем местных производителей и заинтересованы в расширении взаимодействия между предприятиями. Внутрирегиональная кооперация – хорошая возможность для развития предприятий, создания новых рабочих мест и расширения рынков сбыта», – подчёркивает Игорь Артамонов.

Как рассказал начальник управления экономического развития Кирилл Дождиков, Региональный Центр инжиниринга и кластерного развития помогает компаниям взаимодействовать между собой и строить логистические цепочки. Проводятся бизнес-выставки и бизнес-встречи, на которых предприниматели заключают договоры о сотрудничестве.

«Летом мы провели встречу «Импортозамещение через кооперацию» на площадке предприятия РАРМА. Индивидуальный предприниматель — производитель модульных беседок нашел бизнес-партнеров – компанию, выпускающую комплектующие из чугуна и завод по производству пленки для беседок. В результате чего ему удалось избежать разрыва кооперационных цепочек и не пришлось решать проблему импортозамещения. Всего было заключено 27 договоров между участниками. В проработке еще 30 договоров», — сказал Кирилл Дождиков.

В Липецкой области также будет создан Центр импортозащения. Он откроется на базе центра «Мой Бизнес». Он будет помогать бизнесу в решении таких вопросов, как поиск альтернативных поставщиков сырья, оборудования и комплектующих для производства экспортируемых товаров; свод потребностей и предложений малого и среднего бизнеса в целях импортозамещения; локализация производств; технологическая модернизация производств и развитие инновационной деятельности; продвижение товаров и услуг на региональном и межрегиональном рынках; расширение кооперационных связей.

Участники заседания также обсудили тему безучетного потребления электроэнергии. При координационном Совете создана комиссия, в которую вошли представители бизнеса, отделения «Опора России», Липецкой торгово-промышленной палаты. В ближайшее время данная комиссия рассмотрит шесть обращений на сумму 81 млн. рублей, которые поступили от предприятий, признающих акты безучетного потребления электроэнергии спорными.