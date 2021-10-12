Усилить контроль по всем направлениям борьбы с распространением коронавируса потребовал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Как отметил главный санитарный врач региона Владимир Бондарев, эпидемиологическая ситуация оценивается как крайне неблагополучная. По сравнению с прошлым годом заболеваемость выросла в несколько раз.

«Необходимо возобновить санобработку общественного транспорта, усилить контроль за соблюдением масочного режима во всех общественных местах. Главной мерой профилактики остается вакцинация», – отметил Владимир Бондарев.

Сейчас прививку хотя бы одним компонентом вакцины сделали почти 46% жителей при необходимом уровне в 80% для достижения коллективного иммунитета. Самый низкий уровень привитых отмечен среди студентов, особенно в Липецком государственном техническим университете.

С 12 октября в регионе начинается экспресс-тестирование пациентов с подозрениями на коронавирус при вызове врача на дом. Первая партия экспресс-тестов сегодня поступила в липецкие поликлиники. До конца недели еще 10 тысяч экземпляров поступят в медучреждения Ельца и районов. «Жители жалуются на долгое ожидание врачей. Мы увеличили количество медиков в поликлиниках и в службе скорой помощи, обеспечили их транспортом и экспресс-тестами. Врач придет домой к пациенту, сделает тест и, если результат будет положительным, он выдаст ему лекарства. Люди получат амбулаторное лечение, не будут перемещаться по городу и заражать других . Надеемся, это снизит заболеваемость», – сказал Игорь Артамонов.

В поликлиники и больницы уже поставлены более 20 тысяч упаковок лекарств для бесплатной выдачи людям, проходящим лечение от коронавируса на дому. Еще около 22,3 тысячи упаковок лекарств поступят в регион до конца недели. Постепенно увеличивается коечный фонд. Госпиталь на 100 коек открывается в Данкове, дополнительно в Усманской ЦРБ развернут еще 50 коек. Таким образом, коечный фонд увеличится до 2700 коек.

В лечебную сеть региона привлечены 17 ординаторов, в том из них 5 человек в качестве врачей – терапевтов участковых. В амбулаторно-поликлиническую службу в рамках учебной и производственной практики привлечены 246 студентов разных курсов региональных медицинских колледжей. Дополнительно в поликлиники привлечены 83 студента выпускных курсов медицинских колледжей для доукомплектования должностей среднего медицинского персонала. Для усиления скорой медицинской помощи направлены студенты выпускных курсов. В Елец – 5 студентов, в Липецк – 27. Три врача перешли на работу в ковидные госпитали из частных медицинских организаций.

Кроме того, в Центре скорой медицинской помощи и медицины катастроф создано дополнительно 10 бригад скорой медицинской помощи. 12 новых машин уже сегодня приступили к работе, ожидается поставка еще семи 7 автомобилей УАЗ.