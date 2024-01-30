Повышение уровня общественной безопасности в местах массового пребывания людей и на объектах, задействованных при проведении выборов, обсудили на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Липецкой области под председательством губернатора Игоря Артамонова.

«Перед нами стоит задача проработать все риски и обеспечить максимальную безопасность на объектах, задействованных в подготовке, организации и проведении голосования. Мы рассчитываем на позитивный сценарий прохождения выборов, но для этого необходимо своевременно устранить все возможные дестабилизирующие факторы», – отметил Игорь Артамонов.

Председатель облизбиркома Сергей Елманов доложил, как идет подготовка к голосованию, которое состоится 15-17 марта. Кампания в полном разгаре, в том числе на избирательных участках. Для их бесперебойной работы предусмотрено обеспечение резервными источниками питания, а также усиление мер безопасности помещений и всех участников, особенно тех, кто задействован в поквартирных и подомовых обходах. Кроме того, проводится работа по пресечению противоречащей закону предвыборной агитационной деятельности. На особый режим готовности в дни выборов будут приведены медицинские, правоохранительные, противопожарные и иные службы быстрого реагирования.