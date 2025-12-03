Игорь Артамонов провел заседание по результатам работы Липецкой территориальной подсистемы РСЧС

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел заседание по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в 2025 году и постановке задач на 2026 год.

Отмечено, что за 2025 год была зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация – природный пожар в Усманском округе на территории Воронежского природно-биосферного заповедника. Огонь бушевал на площади почти в 1000 гектаров. Со стихией боролись 125 единиц техники и около 400 человек личного состава подсистемы РСЧС. Благодаря слаженной и грамотной работе удалось предотвратить распространение огня на населённые пункты и не допустить человеческих жертв. В целом число пожаров в регионе в 2025 году по сравнению с 2024-м уменьшилось на четверть. Количество несчастных случаев на воде – на треть.

«В этом году у служб системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций было немало поводов продемонстрировать свой профессионализм, слаженность и готовность к действиям. Все ведомства сработали достойно», – отметил Игорь Артамонов.

Приоритетные направления развития Липецкой территориальной подсистемы РСЧС на 2026 год озвучил первый заместитель губернатора региона Александр Рябченко. Все они связаны с вопросами гражданской обороны и защиты населения и территорий, противодействием угрозам атак БПЛА и эффективностью работы всех входящих в РСЧС служб.

В завершении заседания Игорь Артамонов и начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области Василий Разумнов наградили победителей профессиональных смотров-конкурсов по итогам 2025 года. Лучшей муниципальной ЕДДС названа служба Добринского округа, лучшей спасательной службой – спасательная служба торговли и питания Липецкой области. За значительный вклад в развитии системы гражданской обороны и РСЧС муниципального звена, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения отмечен Елецкий округ. Также вручены медали МЧС России, губернаторские медали «За заслуги в пожарной охране Липецкой области» и благодарности.