Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе. «Липецкая область по-прежнему остается одной из лучших стране по инвестиционной привлекательности. Это подтверждают многие рейтинги. Действуют две площадки, создали третью – на территории бывшего тракторного завода, где создадут производство сельскохозяйственных машин и прицепов. Инвестор готов вложить в новое предприятие 32,4 млрд рублей, что позволит создать почти 2,5 тысячи рабочих мест» – сказал Игорь Артамонов.

Индекс инвестиционной привлекательности Липецкой области по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА» А-2, что считается очень высоким. Также регион соответствует категории А в ESG-рейтинге, а ОЭЗ «Липецк» – лидер первого ESG-рейтинга. В 2023 году в ОЭЗ «Липецк» пришли семь новых резидентов. Это компании по производству стеклянной посуды, дробометного оборудования, утеплителя из синтетических волокон для одежды, напорных и безнапорных труб, гидравлического и пневматического силового оборудования, металлических дверей, сухих кормов для кошек и собак.

По итогам 2023 года в Липецкую область удалось привлечь 187,2 млрд руб. (объем инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов) или 104,1 % к уровню прошлого года. По итогам 2023 года Липецкая область занимает 4 место в ЦФО по объему инвестиций на душу населения (166,2 тыс. руб.). Это новые рабочие места и налоговые отчисления в бюджет.

«Наша задачи связаны с улучшением инвестиционного климата, сокращением сроков процедуры регистрации бизнеса. Государственная поддержка, предоставляемая инвесторам, включает упрощенные налоговые льготы, доступ к современной инфраструктуре и квалифицированному труду. Вместе с коллегами из Агентства стратегических инициатив мы уделяем этому вопросам большое внимание», – подчеркнул Игорь Артамонов.

В Липецкой области ведется постоянная работа над улучшением условий инвестирования, оптимизацией инвестиционных процессов. Важным этапом в улучшении инвестиционного климата стало внедрение в Липецкой области Регионального инвестиционного стандарта 2.0. и реализация бережливого проекта «Сквозной инвестиционный поток». В итоге сроки процедур по запуску новых инвестпроектов сократились на 30%.