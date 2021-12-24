Итоги прошлого года и задачи на 2022-й обозначили на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции в Липецкой области, которое провел глава региона Игорь Артамонов. На Совет были приглашены руководители предприятий промышленности, сельского хозяйства, торговли, услуг, которые являются надежным фундаментом региональной экономики, уровня благосостояния жителей и развития социальной сферы.

«К нам охотно идут инвесторы, по показателям инвестиций на душу населения, по приросту, вложению в капитал компаний, мы находимся на очень высоком уровне в ЦФО. Инвесторам нравится благоприятный климат, созданный в регионе», – отметил Игорь Артамонов.

Как рассказала в своем выступлении начальник регионального управления инвестиций и инноваций Евгения Локтионова, в эксплуатацию введены 100% запланированных объектов инфраструктуры ОЭЗ «Липецк», инвестиции составили 1 млрд рублей. Большое значение для улучшения инвестиционной привлекательности сыграло открытие таможенного поста на Елецком участке ОЭЗ ППТ Липецк.

До 2024 года будет вложено 4 млрд рублей. Эти вложения дадут приток и налогов, и новых рабочих мест в регион. Комментируя, Игорь Артамонов отметил, что это наше конкурентное преимущество. Таможенные посты есть далеко не во всех экономических зонах.

На заседании говорилось о новом механизме стимулирования инвестиций – СЗПК в соответствии с Законом РФ «О защите и поощрении капиталовложений в РФ», который дает инвестору, вкладывающему средства в новый инвестиционный проект, возможность возместить часть затрат на инфраструктуру (от 50 до 100%). Федеральный закон был принят в конце 2020 года.

«Если вкладываете в проект собственные средства свыше 500 млн рублей в сельское хозяйство и 1,5 млрд рублей в обрабатывающее производство, то возмещаются как региональные, так и федеральные налоги – НДС, налог на прибыль», – сказала Евгения Локтионова.

На заседании обсудили деятельность Фонда развития промышленности, стратегию Липецкой области до 2030 года, темпы по показателям экспортной деятельности, федеральные меры поддержки, инструменты поддержки малых и средних предприятий при выходе на международные рынки.