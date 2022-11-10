Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции под председательством губернатора Игоря Артамонова состоялось сегодня в правительстве Липецкой области. Главный вопрос был посвящен подготовке к Национальному рейтингу инвестиционной привлекательности 2023 года, который станет известен уже в марте. В текущем году Липецкая область вошла в десятку сильнейших регионов, расположившись на девятой строчке.

«В целом регион за год вырос, заняв достойное место в рейтинге, но мы рассчитываем улучшать показатели и далее. Для этого, прежде всего, бизнес должен быть доволен созданными в регионе условиями. Больше всего предпринимателей интересуют вопросы, связанные с безопасностью ведения бизнеса и ускорением процессов согласования и подключения к ресурсоснабжающим сетям. Также немаловажным является помощь финансовых институтов и нормальное взаимодействие с контролирующими органами. Этим аспектам нужно уделить особое внимание. Их необходимо разложить по компонентам и сравнить с практикой регионов-лидеров рейтинга, чтобы оптимизировать действующие у нас процедуры», – подчеркнул Игорь Артамонов.

На перспективы роста в рейтинге детально по каждой позиции обратила внимание начальник регионального управления инвестиций и инноваций Евгения Локтионова. Также она сообщила, что Липецкая область включилась сразу в два пилотных проекта, которые курирует лично первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов – «Региональный инвестиционный стандарт» и Бережливый проект «Сквозной инвестиционный поток». Они позволят сократить сроки подключения к инфраструктуре при реализации инвестпроектов на 30-50%.

Насколько активно Липецкая область внедряет бережливые технологии в бизнес-процессы в рамках национального проекта «Производительность труда» рассказал директор АНО «Региональный центр компетенций» Александр Вартанян. Липецкий РЦК входит в тройку лучших в стране и стал единственным, кому продлили федеральное финансирование до 2030 года. Таким образом, регион получил возможность за счет бюджета продолжить работу по повышению производительности и эффективности липецких предприятий. Важно, что РЦК помогает не только предприятиям сферы бизнеса, но и бюджетным учреждениям образования и здравоохранения. Сейчас РЦК делает акцент не на максимальный охват всех учреждений, а на тиражирование лучших проверенных практик. В ходе заседания Игорь Артамонов поблагодарил за высокие показатели работы и наградил Александра Вартаняна Почетным знаком «Во славу земли Липецкой».

По итогам совета рекомендовано деловым объединениям совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Липецкой области провести рабочие совещания с членами объединений по вопросам контрольно-надзорной деятельности и силовому давлению на бизнес и предоставить результаты лично губернатору.