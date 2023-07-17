Академический театр Толстого в Липецке меняет облик к новому сезону. Здание капитально ремонтируют. Ход работ сегодня проверил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он посмотрел, что уже сделано и обсудил с подрядчиком темпы реализации проекта.

Это первый ремонт в театре за 25 лет. Из областного бюджета выделено 76,6 млн рублей. В театре полностью заменят кровлю, обновят фасад – его облицуют гранитом. У здания появится архитектурная подсветка. Внутри проведут комплекс работ – заменят отопление, сохранят и отреставрируют сграффито 1968 года – настенное изображение обнаружили при демонтаже гипсокартона в фойе второго этажа. Малую сцену полностью реконструируют – она будет трансформироваться, посадочные легко можно убирать, чтобы ставить спектакли и проводить творческие вечера и мастер-классы.

«Мы многое делаем для возрождения культурного наследия. В Липецке сейчас ремонтируем Театр Толстого и кино-концертный зал «Октябрь» – это знаковые культурные площадки для областного центра. Ход работ постоянно контролируем и строим дальнейшие планы. В следующем году в театре Толстого хотим отремонтировать основную сцену. Обсуждаем возможность создания летней площадки», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Подрядчик работает в рамках графика. Обновлённый театр должны сдать в конце сентября фестивалем Липецкие театральные встречи. На гастроли приедут артисты Большого театра с оперой Сергей Рахманинова «Алеко».