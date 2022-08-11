Губернатор Липецкой области посетил стройплощадку физкультурно-оздоровительного комплекса в Ельце. В ближайшее время на объекте начнётся установка свай и заливка фундамента.

Спортивное учреждение строится в рамках программы Елец 2.0. После введения в эксплуатацию это будет крупнейший спорткомплекс в регионе. Здесь откроется мультифункциональный зал для занятий игровыми видами спорта и проведения соревнований. Зрительская трибуна будет рассчитана на 500 мест. В новый ФОК переедут воспитанники многих детских спортивных секций. Срок сдачи объекта – декабрь 2023 года.

«Это важный проект не только для Ельца, но и для региона. Подрядчик строит уже не первый объект в нашей области. Обсудили все тонкости предстоящей работы. Надеемся, что наши рекомендации услышаны и спорткомплекс будет сдан в срок», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Также в ходе рабочей поездки в Елец губернатор посетил сквер имени Пушкина. На его реконструкцию из бюджетов разного уровня выделено около 130 млн рублей. Объект должны сдать этой осенью.

Это единственное общественное пространство в Ельце, расположенное непосредственно на берегу реки Быстрая Сосна. Здесь оборудуют просторную смотровую площадку. Для детей создают разнообразные игровые и спортивные зоны. Оборудуют светомузыкальный фонтан. Через пару недель его уже планируют запустить.

Как рассказали елецкие архитекторы, при разработке проекта были учтены пожелания местных жителей, которые попросили сохранить в сквере максимум зелёных насаждений. Проектировщики сделали соответствующий проект и сберегли не только деревья, но и привычные ельчанам прогулочные дорожки.

«Проект вызывает только восхищение и никакой критики. Учтено мнение жителей, много интересных локаций, проработана каждая деталь. Уверен, что этот сквер будут любить не только ельчане, но и туристы, посещающие наш замечательный город», – сказал Игорь Артамонов.