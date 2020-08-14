Игорь Артамонов проверил ход реконструкции проспекта Победы в Липецке

Глава администрации Липецкой области сегодня посетил проспект Победы в Липецке. Игорь Артамонов посмотрел, как продвигается реконструкция городской магистрали и обсудил с подрядчиком сроки завершения работ. Представитель компании Руслан-1 заявил, что движение по обновлённой улице запустят в начале сентября. По контракту объект должен быть сдан в декабре.

«Мы видим, что реконструкция идёт с опережением графика. Подрядчик обещает сдать объект гораздо раньше срока. Это очень важно для липчан, но не менее важно качество выполненных работ», – прокомментировал Игорь Артамонов.

В настоящее время проспект Победы на 80% закрыт первым слоем асфальта. Позже подрядчику предстоит уложить ещё два слоя – один с геосеткой толщиной восемь сантиметров и шестисантиметровый финальный слой из щебёночно-мастичного асфальтобетона. Таким образом, общая толщина дорожного покрытия составит 24 сантиметра.

На участке от площади Победы до Кольцевой полностью завершены работы по устройству ливневой канализации. На завершающем этапе находится расширение проезжей части, выполнено около 85% работ, подготовлено более 13 тысяч квадратных метров основания для дорожного полотна. Параллельно монтируют бортовой камень. На тротуарах укладывают плитку. Наполовину выполнены работы по монтажу опор наружного освещения. Идёт устройство велодорожки и технического тротуара. Это узкая полоса вдоль проезжей части, которая укладывается выше уровня грунта, чтобы снизить образование грязи и пыли вдоль бокового бордюрного камня на проезжей части. Уложено 550 квадратных метров покрытия тротуара и 1430 квадратных метров дорожки для удобной и безопасной езды на велосипедах и самокатах.

Практически завершили работы на магистрали сетевые компании. Специалисты АО «Газпром газораспределение Липецк» переложили 1226 метров газопроводов низкого и среднего давления. За время реконструкции работники ПАО «Квадра» заменили 930 метров теплосетей, в том числе вынесли более 400 метров теплотрассы непосредственно из-под дороги. Сотрудники ПАО «Ростелеком» вынесли около тысячи метров телефонной канализации, проложили 8 километров кабеля, переключили почти 15 тысяч абонентов. Специалисты АО «ЛГЭК» заменили 1255 метров сетей электроснабжения, 600 метров сетей водоотведения и 800 метров сетей водоснабжения. Компания завершила строительно-монтажные работы в теле дорожного полотна. Сетевикам осталось вынести около 80 метров кабельной линии из кармана автобусной остановки на пешеходную часть.

Игорь Артамонов отметил хорошую работу подрядчика, но при этом подчеркнул, что реконструкции одной только проезжей части недостаточно. Необходимо вести комплексное благоустройство территории. «Если к качеству асфальта будут претензии, то это очень быстро устраняется. Есть вопросы к работе городских служб. Озеленение, фасады, рекламные вывески – этим тоже нужно заниматься сейчас, чтобы всё было красиво», – сказал Игорь Артамонов.

Реконструкция проспекта Победы ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». После завершения работ улица станет шестиполосной магистралью. Контрактом предусмотрено переустройство сетей наружного освещения, ливневой канализации, модернизация светофорных объектов и благоустройство прилегающей территории.