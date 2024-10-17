Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил Зелёный остров Липецка. Здесь идет третий этап его масштабной реконструкции. На острове появится большая спортивная зона, которая объединит разные дисциплины: пляжный волейбол, футбол, баскетбол, теннис, воркаут, стрибол, мини-футбол, йогу. Заниматься здесь смогут сотни липчан одновременно.

«Когда на одной площадке собираются представители разных видов спорта, будь то любители или профессионалы, это привлекает внимание к массовому спорту. На таких площадках люди знакомятся, обмениваются опытом, находят себе единомышленников, интересуются другими видами спорта. Уверен, открытие новой спортивной площадки создаст еще более благоприятные условия для физического развития детей и подростков, позволит привлечь еще больше липчан к занятиям физкультурой и спортом», – отметил Игорь Артамонов.

Рабочие выровняли грунт, разделили территорию на несколько спортивных зон, сделали бетонирование площадок, проложили сети наружного освещения, уложили тротуарную плитку на площади в 6000 кв.м. Как рассказал подрядчик, работы выполнены на 60%. «Обязательно установим трибуны, чтобы можно было проводить соревнования с болельщиками. Дал поручение уже сейчас прорабатывать вопрос автобусного маршрута до остановки «Центральный пляж». Число любителей спорта с каждым годом растёт, и следующим летом Зелёный остров станет главным местом притяжения как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. Особенно буду рад видеть здесь семьи с детьми», – сказал Игорь Артамонов.

Площадки для воркаута, стритбола, баскетбола, мини-футбола будут с прорезиненным покрытием. Почти готовы основания под четыре теннисных корта. Кроме того, на острове установят раздевалки, велопарковки, беседки. Во всей территории установят современные фонари и световые мачты. Будут оборудованные площадки для необычных видов спорта всей семьей. Например, бочче. Игра похожа на боулинг, не требует особой физической подготовки.

Зелёный остров начал меняться несколько лет назад. Здесь появились асфальтовые дорожки, освещение, стали проводить Липецкий марафон и триатлон, спортивные и музыкальные фестивали. В этом году его обновляют на средства областного бюджета. На благоустройство спортивных зон направили 250 млн рублей, на покупку и установку малых архитектурных форм – 114 млн рублей. На следующих этапах реконструкции острова создадут детскую и рекреационные зоны.