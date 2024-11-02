Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил поликлинику Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед». Она вошла в число поликлиник Липецкой области, где начался ремонт по инициативе губернатора. Обновляется все здание 1991 года, состоящее из трех блоков. По сути это три объединенных между собой корпуса общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Ремонтируется фасад, меняются сети, капитально преображаются внутренние помещения.

Поликлиника станет не только новее, но и удобнее: появится удобная маршрутизация, на первом этаже размесят кабинеты для маломобильных пациентов, а также отделение диспансеризации со всеми сопутствующими кабинетами. Это позволит сократить время планового медосмотра здоровых посетителей. Также появятся комфортабельные места ожидания, а для детей – зона отдыха с сухим бассейном и соляная пещера для профилактики респираторных заболеваний. Капитальный ремонт фасада здания проводится по программе модернизации первичного звена здравоохранения. На это выделено 159 млн рублей. На внутренние пространства направлено 299 млн рублей.

«Качество работ и темп неплохие. Ремонтируются сразу 18 отделений. Были определенные сложности на старте, как говорит подрядчик, из-за «сырого» проекта. Но сейчас уже внесены корректировки. Учреждение получается светлое, просторное, современное», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Также Игорь Артамонов заехал в Липецкую городскую поликлинику №7. В сложный ковидный период на это медучреждение поступало очень много жалоб из-за низкой скорости обслуживания и сложности с записью на приём. Тогда медики оправдывались наплывом пациентов. Решить проблему удалось за счет введения электронной записи по полису через терминал в холле, а также через портал Госуслуг. Сейчас горожане, прикрепленные к поликлинике, в целом довольны работой.

«Электронные сервисы призваны облегчить получение услуг жителями Липецкой области. Радует, что это получается и что вместо жалоб чаще можно услышать благодарности», – прокомментировал Игорь Артамонов.