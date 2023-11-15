Новый детский сад в микрорайоне Университетском Липецка почти готов. Его должны сдать до конца года. Ход работ проверил губернатор региона Игорь Артамонов.

Детсад строится на средства инфраструктурного бюджетного кредита в рамках государственной программы «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильём, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ». В здании несколько входов, внутри высокие потолки и много прозрачных модулей-перегородок для создания объёма. Интерьерные решения обсуждались с заведующей детским садом, которая в свою очередь учитывала мнение родителей.

Коммуникации в здании уже подключили. Сейчас отделывают внутри, завозят мебель. Для малышей в новом детском саду откроют соляную пещеру и сенсорную комнату. Детский сад рассчитан на 224 места.

«Этот детский сад жители ждут. Открытие совсем скоро. Работы выполнены на высоком уровне, учтены пожелания воспитателей, которые хотят создать здесь комфортные условия для малышей», – отметил губернатор.