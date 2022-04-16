Ход работ и темпы строительства детской поликлиники в Липецке проверил глава региона Игорь Артамонов. Подрядчик рассказал, что на объекте работают около 100 человек в две смены. Завершено возведение коробки лабораторного корпуса, сейчас в нем идет монтаж сантехнических и электрических сетей. В основном корпусе ведется кирпичная кладка второго этажа, рабочие монтируют плиты перекрытия.

«Когда приезжали сюда в декабре, строители отставали в темпах. Сейчас идут с опережением на месяц. Это радует. Сдать объект должны до конца 2022 года», — отметил Игорь Артамонов.

Поликлиника строится по нацпроекту «Здравоохранение». Она будет состоять из двух корпусов – лечебного и лабораторного, связанного с основным переходом. Медучреждение рассчитано на 400 посещений в смену. На втором этаже разместятся кабинеты участковых врачей, узких специалистов, комната для кормления, игровая зона, служебные помещения для персонала. В поликлинике также оборудуют рентгенологический блок, эндоскопический кабинет, отделение функциональной диагностики, откроют дневной стационар на 30 коек и отделение восстановительного лечения с залом ЛФК, кабинетами массажа и физиотерапии.

Новое здание строится взамен двух других поликлиник – №3 на улице Гагарина и № 4 на улице Филипченко. Оба учреждения расположены на первых этажах жилых домов и капитальный ремонт там не проводился более 30 лет.