Операционный блок областного онкологического диспансера готов на 92%. Объект посетил губернатор Игорь Артамонов. Он пообщался с представителем компании «Стройотдел», который пришел на площадку в декабре прошлого года и сменил недобросовестного подрядчика. Завершаются работы по отделке помещений и благоустройству территории, устройству фасада, входных групп и наружных инженерных сетей. На площадке работают 100 человек.

В шестиэтажном здании общей площадью 9422 кв. м будут располагаться девять операционных залов, реанимационное отделение на 18 коек, изолятор с двумя койками, централизованное стерилизационное отделение, аптека, административно-хозяйственная часть. Губернатор осмотрел будущие операционные и отделение реанимации. Главный врач онкодиспансера Сергей Шинкарев рассказал Игорю Артамонову, как ведется монтаж высокотехнологичного оборудования. В операционных будут установлены мобильные маневременные столы для перевозки пациентов, которые отвечают самым высоким требованиям комфорта и надежности.

Закуплены лазерный хирургический комплекс, ангиографическая установка, эндоскопические комплексы, электрохирургический генератор. Всего – 1 878 единиц оборудования На оснащение оперблока выделено 1, 2 млрд рублей. Главный врач ежедневно контролирует ход работ. Штат хирургов, реаниматологов, анестезиологов и медсестер также укомплектован. По словам Сергея Шинкарева, здесь планируется проводить около 10 тысяч операций в год. И не только онкологических. Современное оборудование позволит заниматься лечением заболеваний почти всех внутренних органов.

«Темп работ хороший, планируем в конце года открывать медучреждение. Самые лучшие впечатлении от онкодиспансера у главного врача и медиков. Они радуются современному оборудованию, количеству операционных. Это здорово, когда липецкое здравоохранение обогащается такими медучреждениями с таким современным оборудованием. В соседних регионах подобного нет. Будем и дальше модернизировать нашу медицину», — отметил Игорь Артамонов.

Реализация проекта ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение». Завершить работы планируется в декабре 2022 года.