Губернатор Липецкой области проверил ход строительства поликлиники в микрорайоне «Елецкий» в Липецке. Как рассказал представитель подрядчика СЗ «Строймастер», уже готова кровля, достроены перегородки здания, завершаются монтаж алюминиевых витражей и фасада, электрики, наружных и внутренних коммуникаций. Строители завозят оборудование в центральное стерилизационное отделение.

Завершаются и работы по благоустройству территории. На объекте трудятся более 150 человек. Поликлиника строится с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита в рамках госпрограммы «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильём, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ».

«Уже достаточно скоро жители получат новую поликлинику, которая в этом микрорайоне необходима. В медучреждении откроют женскую консультацию, клинико-диагностическую лабораторию, а также приемное, инфекционное, терапевтическое, диагностическое, хирургическое, инфекционное отделения. Она сможет принимать 600 взрослых и 200 детей в смену», – отметил Игорь Артамонов.