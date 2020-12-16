Игорь Артамонов проверил ход строительства школы в Добровском районе

Ход строительства новой трехэтажной школы в селе Большой Хомутец Добровского района сегодня оценил глава региона Игорь Артамонов. Работы ведутся в рамках программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Подрядчик приступил к работам в мае, за это время возведены первый и второй этажи, установлены окна. Внутри помещения ведутся отделочные работы, параллельно строители занимаются кладкой стен третьего этажа, монтируют пожарные резервуары и инженерные сети. Строительство новой школы обойдётся почти в 200 млн. рублей. Предполагается, что она откроется летом 2021 года, а 1 сентября 2021 примет детей. Школа рассчитана на 264 ученика.

«Проделан серьезный объем работы, подрядчик хорошо себя зарекомендовал, он уже строил усманскую поликлинику и быстро ее сделал. Думаю, к новому учебному году эта школа будет сдана. А мы будем контролировать и оправлять тех, кто задерживает сроки на других объектах», – сказал Игорь Артамонов.

Глава региона посетил школу в селе Каликино Добровского района, которая была капитально отремонтирована в этом году. Здание 1942 года постройки является одним из старейших в районе. Несмотря на то, что в учреждении регулярно перед новым учебным годом проводился косметический ремонт, здание не отвечало современным требованиям. Капитальный ремонт здания не проводился.

В 2018 году в школе полностью заменили кровлю, в конце 2019 года вместо деревянных установили пластиковые окна. В 2020 году в ходе капитального ремонта заменили электропроводку, системы водоснабжения, канализации, отопительную систему. Капитально отремонтирован и спортивный зал школы. В школе учатся 136 детей. На капремонт из областного бюджета было выделено 15,5 млн рублей по программе «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ».