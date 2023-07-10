Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил Чаплыгинский район. Этим летом здесь ведётся благоустройство сразу 10 общественных пространств: три – в самом Чаплыгине, семь – в сёлах. Часть делается по нацпроекту «Жильё и городская среда», часть – по областным программам.

В центре Чаплыгина губернатор посмотрел, как продвигается благоустройство площади Октябрьской революции. До конца года здесь заменят плитку, установят малые архитектурные формы, в том числе 64 новые скамейки. Появится так называемый остров детства со светящимися качелями, реконструируют фонтан. Посадят яблони, шелковицу, клён и различные кустарники.

Площади Октябрьской революции благоустраивается благодаря победе этой концепции во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«Очень большой объём работ. Уверен, всё будет сделано качественно и вовремя – в Чаплыгине это умеют», – отметил губернатор.

Также руководитель региона посмотрел, как продвигается капремонт нового моста в Чаплыгине. Проект подразумевает полный разбор. Сейчас уже строят опоры и подпорные стенки подходов. Пролётные конструкции начнут монтировать в августе. Работы идут в графике. После ввода в эксплуатацию мост будет соответствовать современным требованиям безопасности дорожного движения, а его пропускная способность составит более пяти тысяч автомобилей в сутки.