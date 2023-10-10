Культурные пространства в Хлевенском районе становятся современнее. Сразу в двух сёлах муниципалитета по поручению губернатора Липецкой области отремонтировали дома культуры. В селе Конь-Колодезь обновили фасад и фойе первого этажа, заменили электропроводку, в Отскочном завершается капитальный ремонт здания. Результат проделанной работы оценил руководитель региона Игорь Артамонов.

«Ремонт выполнен в срок. Условия для творческих занятий значительно улучшились. Культурные пространства достаточно большие, есть неплохой потенциал для развития площадок. Нужно выслушать мнения жителей и сделать то, что они хотят», – прокомментировал губернатор.

Игорь Артамонов добавил, что в целом Хлевенский район демонстрирует хорошую динамику развития. Отремонтированы хирургическое и терапевтическое отделения районной больницы. Ремонтируются школы и детские сады. Много общественных пространств благоустроено. В сёлах отсыпают и ремонтируют дороги. Модернизируют система водоснабжения. К примеру, новые сети проложили в деревне Круглянка и селе Конь-Колодезь, в Воробьёвке заменили водонапорную башню, в Хлевном обустроили разведочно-эксплуатационную скважину. Большинство проектов реализованы с учётом мнений жителей.