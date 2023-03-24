Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе рабочей поездки посетил Лебедянь. Первым делом он проверил, как устранили последствия паводка.

Больше всего пострадал микрорайон машиностроителей. 12 марта уровень воды на улице Лермонтова доходил до 70 сантиметров. Затопленными оказались 10 подвалов многоэтажек. Коммунальные службы и спасатели быстро откачали воду. Сейчас во дворах сухо и чисто.

«Важно, чтобы в подвалах не осталось сырости. Сейчас управляющие компании высушивают помещения с помощью опилок. После подвалы дезинфицируют. Поручил главе района держать эту работу на личном контроле», – сказал Игорь Артамонов.

Всего в Лебедяни были подтоплены 22 улицы, 33 дома (из них 18 многоквартирных). С первых часов ситуация находилась под контролем. Менее чем за сутки подтопление ликвидировали, тепло- и электроснабжение в домах восстановили. В работах были задействованы 104 человека и 28 единиц техники.

Губернатор наградил спасателей Лебедянского района. За участие в ликвидации последствий паводка 20 человек отмечены благодарственными грамотами и премиями.