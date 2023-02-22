Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил магазин «Пятёрочка» на площади Победы в Липецке и проверил, как реализуется проект «Агрегатор Х5». Он дает возможность местным производителям поставлять продукцию в крупнейшую федеральную торговую сеть с минимальными трудовыми и финансовыми затратами и рисками.

«Мы договорились с Х5 Group о сотрудничестве и поддерживаем наших производителей. Продукция фермеров поступает в распределительные центры, где происходит ее обработка, расфасовка и упаковка в соответствии со стандартами ритейла, затем она направляется напрямую в магазины», – рассказал Игорь Артамонов.

По инициативе губернатора в Липецкой области проект запустили в ноябре прошлого года одними из первых в стране. Сначала на полках сетевых магазинов появились липецкие овощи и фрукты, с февраля этого года стали поставлять молочную продукцию, колбасные и мясные изделия. Сегодня в «Агрегатор Х5» вовлечены 15 сельхозпроизводителей из Елецкого, Долгоруковского, Задонского, Чаплыгинского, Добринского, Становлянского, Краснинского районов области. Фермеры уже поставили в торговые сети больше 770 тонн овощей и фруктов.

Местная продукция продается под брендированными ценниками «Выбираю липецкое». Покупатель сразу видит региональную продукцию.

«Проект уже показал результаты. Особенно хороший спрос на овощи. Фермеры активно поставляют и картофель, и свёклу, и капусту. 70% молочной продукции в магазине тоже липецкого производства. Будем расширять ассортимент и вовлекать еще больше фермеров. В том числе и тех, кто открыл бизнес на средства соцконтракта», – отметил Игорь Артамонов.

На сегодняшний день липецкая мясная и молочная продукция от агрегатора поставляется в ряд магазинов областного центра, а овощи и фрукты от фермеров поставляются по всему региону. В дальнейшем ритейлер планирует расширить присутствие локальной продукции от малых производителей на полках магазинов.

«Липецкая область — один из примеров плодотворного сотрудничества ритейла, региональных властей и малого бизнеса. Сегодня мы оценили предварительные итоги пилотного проекта. По этой модели в настоящий момент более 250 магазинов «Пятёрочка» обеспечивается фруктами и овощами местных фермеров. Уверен, что эффективная работа с малым бизнесом позволит развивать конкуренцию среди сельхозпроизводителей, а также расширить ассортимент, предлагая покупателям еще больше продуктов от локальных производителей», – отметил Станислав Богданов, директор по взаимодействию с госорганами X5 Group.