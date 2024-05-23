Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проверил ход капитального ремонта Липецкого аэропорта. Демонтажные работы на фасаде аэровокзала завершены. Подрядчик завозит материалы — металлоконструкции и утеплитель — и приступает к монтажу новой облицовки. Проектом предусмотрено светодиодное освещение фасада, два новых электронных табло. Для пассажиров сделают большой навес в шесть метров высотой. Украсят его алюминиевые липы, сделанные с помощью лазерной резки. Новый автобус марки «МАЗ» вместимостью до 120 человек уже доставлен на объект.

Липецкий аэропорт имеет статус международного. Воздушная гавань закрыта для полётов с 24 февраля 2022 года. «Мы рассчитываем на увеличение пассажиропотока после открытия аэропорта. Рассматриваем возможность строительства дополнительного терминала», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.